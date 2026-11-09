Десятки украинских дронов зафиксировали в воздушном пространстве Ленобласти

09 ноября 2026, 04:31

Губернатор Дрозденко сообщил о 38 сбитых БПЛА над Ленобластью

Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать цели на территории Ленинградской области. В небе над регионом сработала система противовоздушной обороны.





Как сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале, российские военные уничтожили или перехватили 38 беспилотников ВСУ в Ленобласти. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.



«Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.