Десятки украинских дронов зафиксировали в воздушном пространстве Ленобласти
Губернатор Дрозденко сообщил о 38 сбитых БПЛА над Ленобластью
Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать цели на территории Ленинградской области. В небе над регионом сработала система противовоздушной обороны.
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале, российские военные уничтожили или перехватили 38 беспилотников ВСУ в Ленобласти. Сведения о пострадавших и последствиях на земле не поступали.
«Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.Около двух часов назад Дрозенко заявил об опасности БПЛА в Ленинградской области. Позже Росавиация уведомила об ограничении приёма и выпуска воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково.