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Украинский беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Отмечается, что на месте падения дрона работают сотрудники полиции. В результате падения летательного объекта никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме.
При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.
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При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.
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Анастасия Чинкова