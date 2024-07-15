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Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области

Артамонов: дрон упал на территории электроподстанции в Липецкой области
15 июля 2024, 03:27
Фото: iStock/Yelantsevv

Фото: iStock/Yelantsevv

Украинский беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Отмечается, что на месте падения дрона работают сотрудники полиции. В результате падения летательного объекта никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме.

При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.



Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.

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#липецкая область
#беспилотник
#электричество
#опасность
#всу
Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Zeferli

Ещё три украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что была пресечена очередная попытка украинских войск атаковать территорию российского региона с помощью беспилотников самолётного типа. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Злынковским районом.

Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.

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#беспилотник
#брянская область
#всу
#вс рф
#сво
#александр богомаз
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ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
15 июля 2024, 02:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Ранее украинские издания писали, что в Одессе с небольшим перерывом прогремели два взрыва. Никаких дополнительных сведений не предоставлялось.

Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.

Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.

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#вс рф
#одесса
#бомба
#обстрел
#сво
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Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
Губернатор Богомаз: шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/vadimrysev

Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дроны самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. Четыре беспилотника обезврежены над территорией Севского района и по одному над Погарским и Брасовским районами.

По словам Богомаза, в результате атаки беспилотников и работы ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
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#александр богомаз
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В Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников
15 июля 2024, 01:42

Фото: iStock/Naypong

В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В сообщении жителей области призывают сохранять бдительность в связи с опасностью атаки БПЛА.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 14 июля были ликвидированы и обезврежены 15 украинских беспилотников. Все дроны были сбиты в приграничных районах с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также за минувший день расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил несколько разведывательных беспилотников ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

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#беспилотник
#всу
#белгородская область
#опасность
#предупреждение
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Ефрейтор ВС РФ Колесников спас тяжелораненого сослуживца в зоне СВО
МО: ефрейтор ВС РФ Колесников прикрыл тяжелораненого товарища
15 июля 2024, 01:35

Фото: iStock/AdrianHillman

Российский военный Игнат Колесников в зоне СВО прикрыл тяжелораненого товарища и вытащил его с поля боя. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
В ходе выполнения боевой задачи по вытеснению боевиков ВСУ с занимаемых ими позиций ефрейтор заметил, что один из его сослуживцев получил серьёзное ранение. Колесников не бросил товарища и начал прикрывать его.

Военному прямо на поле боя оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ефрейтор вынес его на себе, чем спас ему жизнь.

Ранее военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге российского бойца, который в одиночку ликвидировал позицию ВСУ около населённого пункта Нью-Йорк в ДНР.

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NYP: ВСУ боится потерять военную помощь США после поражения Байдена на выборах
15 июля 2024, 00:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдаты ВСУ боятся потерять военную помощь США, если американский президент Джо Байден проиграет на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.
Один из украинских боевиков заявил изданию, что самым правильным поступком Байдена будет выход из президентской гонки, особенно после того, как он назвал Владимира Путина президентом Украины во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

«Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше», — приводят журналисты слова солдата ВСУ.
Ранее CNN сообщал, что представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. По данным издания, штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались понять, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

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Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
#сша
#журналисты
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#нато
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Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
15 июля 2024, 00:38

Фото: Минобороны России

ВСУ ничего не могут противопоставить российским авиабомбам с УМПК и не могут их сбить ни при помощи американских комплексов ПВО «Патриот», ни немецкими ЗСУ «Гепард». Об этом сообщил пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 в эфире телеканала «Россия-1».
«На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может, ни «Патриотами», ни «Гепардами». Они на него наводит ужас», – сообщил летчик.
Ранее эксперт Галлагер Фенуик заявил, что выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, а второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов российскими инженерами.

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#вс рф
#минобороны
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Рогов: освобождённое Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ
15 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В воскресенье стало известно, что бойцы группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. В настоящее время там ведётся зачистка и разминирование.

Рогов подчеркнул, что освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, поскольку станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ на Времевском направлении.

Также он добавил, что российские военные плавно выдавливают украинских бойцов с позиций сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. ВС РФ не дают бойцам ВСУ перегруппироваться и окопаться.

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#сво
#военные
#вс рф
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Фенуик: выставка сбитых F-16 на Красной площади станет унижением для Запада
15 июля 2024, 00:18

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, заявил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI. Второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов, добавил он.
«Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы», – пояснил Фенуик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы вместе с союзниками «прямо сейчас» отправляют на Украину истребители F-16, чтобы они поступили в распоряжение Киева уже этим летом.

Поставки F-16 также комментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет воспринимать отправку истребителей как преднамеренный сигнал от НАТО в ядерной сфере. Однако при этом, добавил Лавров, F-16 не смогут поменять ситуацию на фронте, и будут уничтожаться так же, как и другая техника.

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