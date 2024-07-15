Фото: Минобороны России
ВСУ ничего не могут противопоставить российским авиабомбам с УМПК и не могут их сбить ни при помощи американских комплексов ПВО «Патриот», ни немецкими ЗСУ «Гепард». Об этом сообщил пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 в эфире телеканала «Россия-1».
«На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может, ни «Патриотами», ни «Гепардами». Они на него наводит ужас», – сообщил летчик.Ранее эксперт Галлагер Фенуик заявил, что выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, а второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов российскими инженерами.
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