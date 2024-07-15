Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

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Ещё три украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что была пресечена очередная попытка украинских войск атаковать территорию российского региона с помощью беспилотников самолётного типа. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Злынковским районом.
Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.
Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.
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Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.
Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.
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Анастасия Чинкова