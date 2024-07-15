Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

ВСУ ничего не могут противопоставить российским авиабомбам с УМПК и не могут их сбить ни при помощи американских комплексов ПВО «Патриот», ни немецкими ЗСУ «Гепард». Об этом сообщил пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 в эфире телеканала «Россия-1».