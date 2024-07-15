ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар

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Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Ранее украинские издания писали, что в Одессе с небольшим перерывом прогремели два взрыва. Никаких дополнительных сведений не предоставлялось.
Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.
Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».
В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.
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Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.
Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».
В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.
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Анастасия Чинкова