Беспилотник упал на жилой дом в Рязани
Украинские беспилотники атаковали Рязань. Повреждения получил многоквартирный дом, пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что около часа назад над городом начали раздаваться взрывы. Согласно предварительной информации, один из БПЛА врезался в жилой дом на юго-западе Рязани. Источник канала утверждает, что в результате удара минимум четыре квартиры пострадали и задело припаркованные автомобили.
По словам рязанцев, в общей сложности произошло не менее десяти хлопков, а сверху доносились звуки мотора, напоминающие двигатель беспилотника.
Ранее серия взрывов прогремела в Курске. Там тоже сработала система ПВО.
Читайте также: