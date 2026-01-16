Серия взрывов прогремела над Курском
В окрестностях Курска предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием заявили, что слышали около трёх взрывов в южной части города и яркие вспышки в небе, похожие в работу ПВО. В одном из районов валят клубы чёрного дыма.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее ВСУ организовали массированную атаку беспилотниками на Запорожскую область. Повреждения получили энергообъекты, обеспечивающие жителей региона электричеством.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
