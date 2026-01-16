В Запорожской области десятки жителей остались без электричества из-за атаки ВСУ
Украинская армия ударила по энергетическим объектам Запорожской области. Без электроснабжения остаются 87 тыс. местных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар.
По словам губернатора, аварийно-восстановительные бригады продолжают поэтапное подключение потребителей к электроснабжению без перерывов.
Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. От удара беспилотников пострадали несколько жителей, одним из которых был глава местной администрации.
