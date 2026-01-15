Достижения.рф

Названо число сбитых БПЛА за четыре часа

ПВО России уничтожила девять украинских БПЛА за четыре часа
Фото: iStock/sommersby

Системы ПВО России перехватили девять вражеских БПЛА вечером 15 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Семь дронов подавили над территорией Республики Крым, еще два — над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В настоящий момент всем им оказывают помощь в больницах.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

