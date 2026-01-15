Названо число сбитых БПЛА за четыре часа
Системы ПВО России перехватили девять вражеских БПЛА вечером 15 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Семь дронов подавили над территорией Республики Крым, еще два — над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В настоящий момент всем им оказывают помощь в больницах.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: