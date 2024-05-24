Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём Телеграм-канале.Как сообщает региональный глава, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак