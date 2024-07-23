Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгородской области

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Беспилотник ВСУ врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что часть здания была полностью разрушена.
По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения здания нет.
Также Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона в Шебекино получили повреждения два легковых автомобиля.
Кроме того, в посёлке Красное FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего полностью разрушилась крыша.
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По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения здания нет.
Также Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона в Шебекино получили повреждения два легковых автомобиля.
Кроме того, в посёлке Красное FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего полностью разрушилась крыша.
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Анастасия Чинкова