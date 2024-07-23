Расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации наемников ВСУ под Харьковом

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Расчет «Искандер-М» нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что были ликвидированы порядка 50 иностранных инструкторов. В российском военном ведомстве отметили, что ракетный удар был произведен в населенном пункте Дергачи.
Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова