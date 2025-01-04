Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в ДНР, есть погибшие

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Внештатный корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника по машине на трассе Донецк-Горловка. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
Отмечается, что помимо корреспондента «Известий» под удар украинского FPV-дрона попал корреспондент РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ. Все они получили ранения.
По словам журналиста агентства, боевики ВСУ намерено нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался вдали от линии боевого соприкосновения.
Романенко рассказал, что корреспонденты возвращались в Донецк после съёмки последствий обстрелов в Горловке. По их автомобилю ударил дрон-камикадзе ВСУ. Журналист получил контузию и ссадины на лице.
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По словам журналиста агентства, боевики ВСУ намерено нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался вдали от линии боевого соприкосновения.
Романенко рассказал, что корреспонденты возвращались в Донецк после съёмки последствий обстрелов в Горловке. По их автомобилю ударил дрон-камикадзе ВСУ. Журналист получил контузию и ссадины на лице.
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Анастасия Чинкова