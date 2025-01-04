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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в ДНР, есть погибшие

Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внештатный корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника по машине на трассе Донецк-Горловка. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
Отмечается, что помимо корреспондента «Известий» под удар украинского FPV-дрона попал корреспондент РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ. Все они получили ранения.

По словам журналиста агентства, боевики ВСУ намерено нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался вдали от линии боевого соприкосновения.



Романенко рассказал, что корреспонденты возвращались в Донецк после съёмки последствий обстрелов в Горловке. По их автомобилю ударил дрон-камикадзе ВСУ. Журналист получил контузию и ссадины на лице.

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#автомобиль
Блинкен усомнился в возможности Украины вернуть уже вошедшие в состав РФ территории
Блинкен: Украине вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав России
04 января 2025, 21:47

Фото: iStock/sb2010

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет «вернуть» территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. Об этом он заявил в беседе с журналистом The New York Times.
Политик подчеркнул, что здесь вопрос не в уступке, а в том, что линия фронта в ближайшем будущем вряд ли сильно сдвинется с практической точки зрения. При этом, по его словам, Украина всегда будет претендовать на эти территории, но Киеву придётся их уступить, поскольку они уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Блинкен не дал прямого ответа на вопрос, но подчеркнул, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киев якобы необходимо обеспечить гарантиями безопасности и вступлением в НАТО. При этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в альянс будет тяжелым пунктом переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта.

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#россия
#конфликт
#энтони блинкен
#госдеп
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Ребёнок погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области
Балицкий: дрон ВСУ атаковал машину в Запорожской области, погиб 10-летний ребёнок
04 января 2025, 21:15

Фото: iStock/frodelil

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на автомобильной трассе украинские войска намерено направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья. Мужчина и женщина получили ранения и были экстренно госпитализированы в больницу, где за их жизни борются врачи. А их 10-летний сын скончался на месте от полученных травм.

Балицкий выразил соболезнования семье, отметив, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

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Боец ВС РФ рассказал, как обманул выслеживающих его бойцов ВСУ
04 января 2025, 20:59

Фото: iStock/Artem Zakharov

Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который одержал победу на военным ВСУ в рукопашном бое, смог после этого обмануть группу украинских солдат, шедших по его следу. Об этом он сообщил в интервью WarGonzo.
Российский боец заявил, что украинские военные знали о его местоположении и целенаправленно шли его убивать. Григорьев набрал оружия из склада ВСУ, ранее им же захваченного, и приготовился давать отпор противникам.

Причём военный уточнил, что долго принимал это решение, поскольку был очень уставший и голодный. Но в итоге всё же принялся вступить в бой.

Первым делом боец ударил из РПГ по бронемашине ВСУ, после чего открыл огонь из двух автоматов и бросил гранаты. Украинские военные не ожидали такого удара и сразу же сбежали с места боя.

Позднее Григорьев по рации услышал переговоры украинцев, которые посчитали, что к российскому военному пришло подкрепление.

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#переговоры
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В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
04 января 2025, 20:17

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Режим ЧС ввели на территории Левобережного района Воронежа для оперативного начала работ по устранению последствий падения обломков беспилотников. Глава города Сергей Петрин в своём Telegram-канале отметил, что для жителей введение режима не несёт никаких ограничений.
Петрин подчеркнул, что по поручению губернатора региона продолжается работа по устранению последствий падения украинских дронов. Для оперативного начала работ на территории района было принято решение ввести режим ЧС.

Глава Воронежа отметил, что никаких ограничений для жителей режим ЧС не предполагает.

Также он добавил, что специалисты после завершения работ оценят масштаб повреждений, нанесённых падением обломков сбитых беспилотников.

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#дома
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Захарова напомнила Блинкену о целях СВО после заявления о накачке Украины оружием
Захарова: США вооружали Киев до СВО, поэтому нужна демилитаризация Украины
04 января 2025, 20:00

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон поставлял оружие Киеву задолго до начала СВО. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что именно поэтому одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины.
Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно на протяжении многих лет говорила о поставках США и Великобритании вооружения Украине, о натовских учениях в акватории Чёрного моря с нарушением границ России, а также об опасном сближении военной авиации с гражданскими самолётами в российском воздушном пространстве.

Признание Блинкена в очередной раз подтвердило эти обвинения и показало важность одной из задач СВО, а именно, демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России.

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#вооружение
#поставки
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Эксперт Давыдкин: РФ может применить «Орешник» в ответ на атаки ATACMS
04 января 2025, 19:16

Фото: iStock/ vadimrysev

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что РФ может применить баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения целей в Киеве. Об этом сообщил в интервью газете «Взгляд».
Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация постоянно реагирует на ракетные атаки с территории Украины. Он сделал акцент на том, что можно применить ракеты «Орешник» или «Искандер» в грядущих операциях.

Василий Давыдкин уточнил, что с помощью комплексов «Искандер» есть возможность эффективно поражать цели в Киеве.

«Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет», — обратил внимание военный эксперт.

Василий Дандыкин отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации научились эффективно сбивать ракетные системы ATACMS.

Ранее сообщалось, что у ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось.

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#украина
#вс рф
#ракеты
#орешник
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Минобороны представило кадры уничтожения САУ «Богдана» в Харьковской области
04 января 2025, 19:09

Фото: iStock/ vadimrysev

Минобороны России представило кадры объективного контроля уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» расчётами FPV-дронов группировки войск «Запад» в Харьковской области.
Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск была обнаружены 155-мм САУ «Богдана», которая располагалась в лесной местности. Расчёт этой установки вёл огонь в сторону подразделений ВС РФ. После анализа полученных сведений было принято решение нанести удар по САУ. Расчётами FPV-дронов цель была оперативно уничтожена.

Контроль уничтожения САУ вёлся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

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#вс рф
#харьковская область
#всу
#сво
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Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ
Пленный Набока: большинство раненых наёмников ВСУ уезжали домой после лечения
04 января 2025, 18:51

Фото: iStock/sergeyryzhov

Большинство раненых иностранных наёмников ВСУ после прохождения лечения возвращались домой. Об этом сообщил военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.
Он подчеркнул, что в основном наёмники получали тяжёлые ранения, поэтому сразу же после прохождения лечения уезжали к себе на родину.

Набока служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра в Харькове, куда в том числе попадали наёмники с тяжёлыми ранениями.

По его словам, за два года работы к нему в отделение попадали наёмники из Азербайджана, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Чехии. Они проходили лечение в общих палатах и на общих условиях.

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#всу
#госпиталь
#лечение
#военные
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Около 100 жителей эвакуировали из дома в Воронеже после обнаружения обломков БПЛА
04 января 2025, 18:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Около 100 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Воронеже, где обнаружили части сбитых украинских беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он подчеркнул, что большинство жильцов разъехались к родственникам, а для остальных были подготовлены автобусы и организован пункт временного размещения в ближайшей школе.

Также Гусев подчеркнул, что экстренные службы эвакуируют жильцов ещё одного дома в городе, где также были обнаружены обломки сбитых дронов.

В настоящее время территории о обоих домов оцеплены, решается вопрос о ликвидации обломков.

4 января в Воронеже и пригороде силами ПВО были сбиты не менее пяти беспилотников. Часть из них обрушились на Левобережный район города, где были повреждены жилые дома.

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#воронеж
#эвакуация
#беспилотник
#всу
#атака
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