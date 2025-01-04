Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в ДНР, есть погибшие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон поставлял оружие Киеву задолго до начала СВО. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что именно поэтому одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины.