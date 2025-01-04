В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

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Режим ЧС ввели на территории Левобережного района Воронежа для оперативного начала работ по устранению последствий падения обломков беспилотников. Глава города Сергей Петрин в своём Telegram-канале отметил, что для жителей введение режима не несёт никаких ограничений.
Петрин подчеркнул, что по поручению губернатора региона продолжается работа по устранению последствий падения украинских дронов. Для оперативного начала работ на территории района было принято решение ввести режим ЧС.
Глава Воронежа отметил, что никаких ограничений для жителей режим ЧС не предполагает.
Также он добавил, что специалисты после завершения работ оценят масштаб повреждений, нанесённых падением обломков сбитых беспилотников.
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Глава Воронежа отметил, что никаких ограничений для жителей режим ЧС не предполагает.
Также он добавил, что специалисты после завершения работ оценят масштаб повреждений, нанесённых падением обломков сбитых беспилотников.
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Анастасия Чинкова