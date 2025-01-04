Ребёнок погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области

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Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на автомобильной трассе украинские войска намерено направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья. Мужчина и женщина получили ранения и были экстренно госпитализированы в больницу, где за их жизни борются врачи. А их 10-летний сын скончался на месте от полученных травм.
Балицкий выразил соболезнования семье, отметив, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь.
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Анастасия Чинкова