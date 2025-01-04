ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета и шесть снарядов на Горловку

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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, используя шесть снарядов и четыре взрывоопасных предметов, сброшенных с беспилотников. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Отмечается, что было зафиксировано несколько атак со стороны вооружённых формирований Украины. Сначала ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, после чего сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотников. Атаки производились в период с 01:00 до 16:00.
Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка. До начала СВО его численность населения составляла свыше 250 тысяч человек.
В настоящее время Горловка является самым обстреливаемым населённым пунктом в Донецкой Народной Республике.
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Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка. До начала СВО его численность населения составляла свыше 250 тысяч человек.
В настоящее время Горловка является самым обстреливаемым населённым пунктом в Донецкой Народной Республике.
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Анастасия Чинкова