В Брянской области пресекли попытку атаки киевского режима

Фото: iStock/vadimrysev
В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — прокомментировал ситуацию Богомаз.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
Ранее в российском Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской и Брянской областями.
Читайте также:
Минобороны: В Белгородской и Брянской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ
Гладков: После работы ПВО в Белгородской области разрушения есть в Разумном
Евгения Парфентьева