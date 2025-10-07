Беспилотник ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

07 октября 2025, 14:17

В ночь с 6 на 7 октября неподалёку от Нововоронежской атомной электростанции была предпринята попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщили в Росэнергатом.





По данным ведомства, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить дрон, целью которого было поражение инфраструктуры станции. Безопасность эксплуатации АЭС не нарушена, радиационный фон остается на естественном уровне.





«В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА», — передает ведомство.