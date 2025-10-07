07 октября 2025, 13:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия РФ при поддержке пророссийского подполья успешно вошла в город Купянск. Как передает Telegram-канал Mash, местные жители передавали координаты позиций украинских военных, что позволило эффективно корректировать удары и уничтожить систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали Белгород.