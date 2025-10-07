Пророссийское подполье помогло ВС РФ войти в Купянск и уничтожить РСЗО HIMARS
Армия РФ при поддержке пророссийского подполья успешно вошла в город Купянск. Как передает Telegram-канал Mash, местные жители передавали координаты позиций украинских военных, что позволило эффективно корректировать удары и уничтожить систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали Белгород.
По данным источника, подпольщики также оказывали помощь в передаче провизии российским бойцам. В настоящее время жителей, содействовавших ВС РФ, эвакуировали в Белгородскую область. Как рассказали военнослужащие, в Купянске всё ещё остаётся около тысячи мирных жителей.
Российские подразделения контролируют почти половину города — в «котле» оказались 17 улиц, простирающихся от северной части Купянска до центра. Среди сдающихся в плен украинских бойцов — командир танкового батальона 116-й бригады и остатки подразделения «Кара-Даг».
