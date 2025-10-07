Беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Тюмень

07 октября 2025, 13:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Впервые с начала СВО украинские беспилотники типа FP-1 совершили атаку на Тюмень. Несколько дронов, преодолев более 2000 км, попытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в микрорайоне Антипино, однако были уничтожены средствами ПВО.