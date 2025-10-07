Беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Тюмень
Впервые с начала СВО украинские беспилотники типа FP-1 совершили атаку на Тюмень. Несколько дронов, преодолев более 2000 км, попытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в микрорайоне Антипино, однако были уничтожены средствами ПВО.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, на территории завода обнаружили обломки дронов, которые по своим характеристикам напоминают упрощённую версию FP-1 с боевой частью массой около 40 кг. По сведениям источника, украинские военные, вероятно, снизили боевую нагрузку и установили дополнительный топливный бак, что позволило увеличить дальность полёта.
Запуск этих БПЛА, предположительно, осуществлялся из Харьковской области, что позволило сократить расстояние до линии боевого соприкосновения и достичь максимальной дальности полёта – свыше 2000 км.
Кроме того, часть дронов FP-1 уничтожили средства ПВО в Курской области.
Украинские беспилотники FP-1 производятся на киевском заводе Fire Point. Стоимость одного аппарата составляет около 55 тысяч долларов (примерно 4,5 млн рублей).
