Беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Тюмень

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Впервые с начала СВО украинские беспилотники типа FP-1 совершили атаку на Тюмень. Несколько дронов, преодолев более 2000 км, попытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в микрорайоне Антипино, однако были уничтожены средствами ПВО.



Как сообщает Telegram-канал SHOT, на территории завода обнаружили обломки дронов, которые по своим характеристикам напоминают упрощённую версию FP-1 с боевой частью массой около 40 кг. По сведениям источника, украинские военные, вероятно, снизили боевую нагрузку и установили дополнительный топливный бак, что позволило увеличить дальность полёта.

Запуск этих БПЛА, предположительно, осуществлялся из Харьковской области, что позволило сократить расстояние до линии боевого соприкосновения и достичь максимальной дальности полёта – свыше 2000 км.

Кроме того, часть дронов FP-1 уничтожили средства ПВО в Курской области.

Украинские беспилотники FP-1 производятся на киевском заводе Fire Point. Стоимость одного аппарата составляет около 55 тысяч долларов (примерно 4,5 млн рублей).

Анастасия Чинкова

