Медведев иронично ответил Трампу на его слова о «Томагавках»

07 октября 2025, 13:50

Медведев пошутил, что Украина ударит «Томагавками» по Франции, ФРГ и Польше

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, предположив, что Киев, получив их, «понятно что» сделает — нанесёт удары по Парижу, Берлину и Варшаве.





В своём Telegram-канале Медведев прокомментировал это так:





«(Президент США Дональд — прим. ред.) Трамп собрался идти тропой (экс-президента США — прим. ред.) Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать , что они с ними сделают (!)». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» — говорится в сообщении.