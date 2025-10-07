Медведев иронично ответил Трампу на его слова о «Томагавках»
Медведев пошутил, что Украина ударит «Томагавками» по Франции, ФРГ и Польше
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, предположив, что Киев, получив их, «понятно что» сделает — нанесёт удары по Парижу, Берлину и Варшаве.
В своём Telegram-канале Медведев прокомментировал это так:
«(Президент США Дональд — прим. ред.) Трамп собрался идти тропой (экс-президента США — прим. ред.) Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «Томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать , что они с ними сделают (!)». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…» — говорится в сообщении.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможность поставок Tomahawk Украине, однако окончательное решение остаётся за президентом.
Сам Трамп в понедельник сказал, что почти принял решение, но хотел бы сначала узнать у Киева, как те намереваются использовать ракеты.