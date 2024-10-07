Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Украинский беспилотник нанес удар по школе в Белгородской области, дети не пострадали. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, украинские боевики атаковали школу в селе Вязовое Краснояружского района. При этом дети не пострадали, так как обучение происходит в удаленном формате.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что в регионе ПВО сбила ракету и дрон ВСУ.
Также в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»
В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что в регионе ПВО сбила ракету и дрон ВСУ.
Также в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»
В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова
Элина Позднякова