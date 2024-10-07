Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике освобожден бойцами ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 7 октября.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Западные аналитики отмечают продвижение российских войск в Донбассе с «невиданными с 2022 года темпами».
Кроме того, эксперты недавно подчеркивали, что глава киевского режима Владимир Зеленский «ускорил продвижение ВС РФ в три раза», напав на Курскую область в августе 2024 года. В частности, по словам специалистов, боевики лишены возможности вызвать подкрепление, поскольку оно застряло под Курском.
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Никита Кротов