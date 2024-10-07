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В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова

Депутат Чепа: ВС РФ должны будут освободить Днепропетровск, Сумы и Чернигов
07 октября 2024, 12:46
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России будет вынуждена освободить от ВСУ Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности российских регионов. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Лента.ру».
«Мы с вами, к сожалению, наблюдаем постоянно террористические атаки на гражданские объекты в приграничных районах нашей страны. Руководство неоднократно заявляло о том, что мы вынуждены будем принимать соответствующие меры по созданию буферной зоны для обеспечения безопасности в наших регионах», — напомнил Чепа.

По его словам, армия России будет вынуждена освобождать от ВСУ Днепропетровск, а также Сумскую и Черниговскую области для того, чтобы обеспечить безопасность для российских регионов. Депутат уточнил, что именно из этих украинских областей ВСУ смогли вторгнуться в Курскую область. Кроме того, оттуда постоянно обстреливаются Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы России.



Таким образом, Чепа заключил, что этот вопрос требует решения путем достижения контроля над украинскими территориями и создания там демилитаризованной зоны.

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В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»
TWZ: обломки сбитого российского БПЛА «Охотник» станут ценной находкой
07 октября 2024, 12:57

Фото: iStock/Diy13

Обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного дрона «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.
Роговей напомнил, что «Охотник» — способен выполнять ударно-разведывательные операции в полностью или частично автономном режиме. Уточняется, что беспилотный летательный аппарат ВС России также может участвовать в воздушных боях.

По словам обозревателя, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр. Роговей заключил, что «попадание больших элементов Су-57 в руки иностранной разведки было бы большим делом».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Киев обещал заплатить 12 млн руб. за уничтожение двух истребителей ВКС РФ
07 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/Coprid

Украинские диверсанты должны были получить 12 миллионов рублей за уничтожение двух истребителей на базе ВКС РФ в Приморском крае. Такую информацию предоставил завербованный Киевом агент на допросе. Видео опубликовала ФСБ РФ.
«От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём», — рассказал украинский агент.
По его словам, за выполнение данного задания им обещали заплатить 12 миллионов рублей.

Напомним, в январе прошлого года сотрудники ФСБ, совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые совершили поджоги на объектах РЖД в Подмосковье и Красноярском крае. Они также планировали совершить диверсию на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили наказание от четырех до 23 лет.

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Мишустин: обстановка на приграничье пока небезопасна для эвакуированных жителей
07 октября 2024, 12:22

Фото: сайт Кремля

Обстановка на приграничных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей остается небезопасной для возвращения эвакуированных жителей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, комментируя ситуацию с трудоустройством эвакуированных людей.
«Обстановка на приграничных территориях пока небезопасна для их возвращения», — пояснил премьер.
Напомним, в Брянской, Белгородской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах каждой из областей была объявлена эвакуация гражданского населения.

К тому же в Курской области с августа идут бои с вторгшимися боевиками ВСУ. ВС РФ уже начали контрнаступление и освободили несколько сел, однако бои пока продолжаются.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Гродовку в ДНР
07 октября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике освобожден бойцами ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 7 октября.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Западные аналитики отмечают продвижение российских войск в Донбассе с «невиданными с 2022 года темпами».

Кроме того, эксперты недавно подчеркивали, что глава киевского режима Владимир Зеленский «ускорил продвижение ВС РФ в три раза», напав на Курскую область в августе 2024 года. В частности, по словам специалистов, боевики лишены возможности вызвать подкрепление, поскольку оно застряло под Курском.

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Воевавшему за ВСУ американцу Хаббарду озвучили приговор по делу о наемничестве
Воевавший за ВСУ американец Хаббард получил почти 7 лет за наемничество
07 октября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/AMilkin

Воевавшему за боевиков ВСУ американцу Стефану Хаббарду дали почти семь лет за наемничество, передает РИА Новости из суда.
«…назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в судебном решении.

По большей части процесс был закрытым, открыли его лишь при оглашении приговора. Стефану Хаббарду 72 года, пенсионер является уроженцем штата Мичиган, однако с 2014 года жил на Украине. Свою вину подсудимый признал.

Согласно материалам дела, мужчина воевал в составе теробороны с февраля по апрель 2022 года, пока его не задержал боец ВС РФ.

Статья о наемничестве предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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В Курской области сбили ракету ВСУ
07 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/MikeMareen

В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Других подробностей он не привел. Известно, что средства ПВО отработали на фоне воздушной тревоги в регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.

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Три человека пострадали при атаке на нефтебазу в Феодосии
07 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Distortion Media

При атаке ВСУ на нефтебазу в Феодосии пострадали три человека. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, предположительно, туда прилетели две ракеты. Уточняется, что в результате атаки повреждены три резервуара с топливом, при этом два разрушены полностью. Пострадали три человека, некоторым потребовалась госпитализация.

Также из-за атаки приостановлено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия. Людей из одного поезда пересадили на автобусы.

Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что там продолжается тушение возгорания, но разлива топлива из емкостей нет.

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Выплату за подписание контракта на СВО подняли до 3 млн в Белгородской области
07 октября 2024, 11:26

Фото: istock/Aleksandr Golubev

В Белгородской области подняли единовременную выплату военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, такая мера поддержки будет действовать до Нового года.
«Те, кто подпишет контракт или уйдет добровольцем с территории Белгородской области, в целом из всех источников — федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных фондов - выплата с 7 октября до 31 декабря 24 года составит 3 млн рублей», — пояснил он.
Также отмечается, что выплаты будут переводить на счета участников СВО в течение двух месяцев. На такую сумму могут также рассчитывать и жители других областей, если подпишут контракт в Белгородской области.

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Боррель сделал заявление по Украине
Боррель: украинский конфликт закончился бы без помощи Запада через 15 дней
07 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto/sinonimas

Украинский конфликт продлился бы максимум 15 дней без помощи Запада киевскому режиму. Об этом изданию 20 Minutos заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что многие хотят скорейшего завершения боевых действий.
«Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и (президент России Владимир) Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — задался вопросом Боррель.

Недружественные к РФ страны Запада и Евросоюза стали поддерживать киевский режим после начала спецоперации в Донбассе. Иностранные СМИ представили миротворческую миссию «вторжением». После Россия столкнулась с различного рода ограничениями.

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