В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова

В Белгородской области подняли единовременную выплату военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, такая мера поддержки будет действовать до Нового года.