В ГД заговорили о необходимости освобождения от ВСУ Днепропетровска, Сум и Чернигова

Фото: iStock/Evgeny555
Армия России будет вынуждена освободить от ВСУ Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности российских регионов. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Лента.ру».
«Мы с вами, к сожалению, наблюдаем постоянно террористические атаки на гражданские объекты в приграничных районах нашей страны. Руководство неоднократно заявляло о том, что мы вынуждены будем принимать соответствующие меры по созданию буферной зоны для обеспечения безопасности в наших регионах», — напомнил Чепа.
По его словам, армия России будет вынуждена освобождать от ВСУ Днепропетровск, а также Сумскую и Черниговскую области для того, чтобы обеспечить безопасность для российских регионов. Депутат уточнил, что именно из этих украинских областей ВСУ смогли вторгнуться в Курскую область. Кроме того, оттуда постоянно обстреливаются Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы России.
Таким образом, Чепа заключил, что этот вопрос требует решения путем достижения контроля над украинскими территориями и создания там демилитаризованной зоны.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
Мишустин: обстановка на приграничье пока небезопасна для эвакуированных жителей
ВСУ бросили важные позиции в Цукурине в ДНР
Элина Позднякова