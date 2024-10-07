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Обломки сбитого истребителем Су-57 российского тяжелого ударного дрона «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.
Роговей напомнил, что «Охотник» — способен выполнять ударно-разведывательные операции в полностью или частично автономном режиме. Уточняется, что беспилотный летательный аппарат ВС России также может участвовать в воздушных боях.
По словам обозревателя, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр. Роговей заключил, что «попадание больших элементов Су-57 в руки иностранной разведки было бы большим делом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам обозревателя, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр. Роговей заключил, что «попадание больших элементов Су-57 в руки иностранной разведки было бы большим делом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова