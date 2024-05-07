Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции под Воронежем

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Украинский беспилотник атаковал склад топлива на железнодорожной станции «Лиски» в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что следы удара дрона были обнаружены 6 мая. При дневном обходе территории охранники нашли обломки беспилотника самолётного типа. Затем они увидели вмятину на цистерне с топливом со следами горения.
На место происшествия были вызваны взрывотехники Росгвардии. Они изъяли обломки беспиолотника.
В результате падения объекта никто не пострадал.
Накануне ВСУ обстреляли с помощью беспилотников Белгородскую область. Дроны попали в два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате погибли семь человек, более 40 получили ранения.
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На место происшествия были вызваны взрывотехники Росгвардии. Они изъяли обломки беспиолотника.
В результате падения объекта никто не пострадал.
Накануне ВСУ обстреляли с помощью беспилотников Белгородскую область. Дроны попали в два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате погибли семь человек, более 40 получили ранения.
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Анастасия Чинкова