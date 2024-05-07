В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Танковая бригада, которая обеспечивала безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции вооруженных формирований ВСУ в районе приграничной с Белгородской областью территории Украины. Об этом информирует Минобороны.
В официальном сообщении указано, что опорные пункты украинских террористических группировок были ликвидированы экипажем танка Т-80БВ.
По информации разведки, местонахождение украинских военнослужащих было выявлено с помощью беспилотника. После детального изучения обстановки, разведывательные подразделения пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, а присутствуют только бойцы украинских сил.
Чтобы поразить цели, потребовалось несколько выстрелов. Согласно данным оборонного ведомства, при корректировке огня по данным разведки с использованием БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были успешно уничтожены.
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По информации разведки, местонахождение украинских военнослужащих было выявлено с помощью беспилотника. После детального изучения обстановки, разведывательные подразделения пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, а присутствуют только бойцы украинских сил.
Чтобы поразить цели, потребовалось несколько выстрелов. Согласно данным оборонного ведомства, при корректировке огня по данным разведки с использованием БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были успешно уничтожены.
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Алина Юрчак