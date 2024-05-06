Три украинские крылатые ракеты движутся в сторону Крымского моста

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По данным Telegram-канала «Военная хроника», в сторону Крымского моста направляются три украинские крылатые ракеты.
«Сообщают, что в сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатых ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в сообщении.
При этом официально информацию о ракетах, летящих в сторону Крымского моста не подтверждали.
При этом Telegram-канал «Два майора» пишет, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Также сообщается об активности бэзэкипажных катеров в Чёрном море. Движение по Крымскому мосту перекрыто.
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