Беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Шебекино

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Вооруженные силы Украины атаковали приграничный город Шебекино, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
Беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. В результате прилёта повредился фасад здания и стёкла.
Украинская армия также атаковала село Новая Таволжанка. Пострадали пять частных земельных участков, а труба газоснабжения теперь требует ремонта.
Ночью 25 октября в российских регионах сбили один малоразмерный воздушный шар и семь беспилотников. Три БПЛА устранили над Белгородской областью – в настоящий момент она более всего подвержена атакам со стороны Украины.
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«Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет», – информирует Вячеслав гладков в своём телеграм-канале.
Украинская армия также атаковала село Новая Таволжанка. Пострадали пять частных земельных участков, а труба газоснабжения теперь требует ремонта.
Ночью 25 октября в российских регионах сбили один малоразмерный воздушный шар и семь беспилотников. Три БПЛА устранили над Белгородской областью – в настоящий момент она более всего подвержена атакам со стороны Украины.
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Ольга Енгалычева