Стало известно о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, после освобождения российскими военными населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве наблюдаются признаки потери управления украинскими войсками.
Он отметил, что по данным средств объективного контроля, зафиксированы случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи.
Марочко пояснил, что координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятно, не осуществлялись, так как несколько раз «кочующие» боевики вступали в перестрелку с другими подразделениями вооруженных формирований Украины в этом районе, а также подвергались дружественному огню.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Он отметил, что по данным средств объективного контроля, зафиксированы случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи.
Марочко пояснил, что координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятно, не осуществлялись, так как несколько раз «кочующие» боевики вступали в перестрелку с другими подразделениями вооруженных формирований Украины в этом районе, а также подвергались дружественному огню.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова