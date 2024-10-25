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Минобороны: Российские войска уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

25 октября 2024, 08:35
Фото: istockphoto/ZenitX

Фото: istockphoto/ZenitX

В приграничном районе Курской области российские военные Черноморского флота из войсковой группировки «Север» атаковали колонну техники ВСУ. В результате были уничтожены все 20 машин, составлявших конвой.
О ходе боя рассказал командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат, слова которого приводит пресс-служба министерства обороны РФ. По его словам, было организовано две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник двигался колонной до 20 единиц техники, среди которых были американские бронемашины (БМП) Stryker и MaxxPro, а также несколько украинских «Козаков».

Один российский БТР огнём встречал БМП противника, второй добивал, продолжил рассказ российский боец. Сначала в ход шли бронебойные снаряды, а украинских десантников, которые пытались эвакуироваться из подбитых машин, добивали из пулемётов. Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что лично уничтожил три машины, расстреляв их в упор, когда они остановились для того, чтобы высадить пехоту.



В министерстве обороны отметили, что благодаря успешным действиям морских пехотинцев Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несёт потери и оставляет ранее захваченные территории.

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Знаменитый актер поддержал добровольцев, отправляющихся в зону СВО
Александр Пашутин посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
25 октября 2024, 08:27

Народный артист России Александр Пашутин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

24 октября 2024 года в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Яблочкова, побывал народный артист России Александр Пашутин. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».
Знаменитый актер, известный по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Из жизни начальника уголовного розыска» и «ТАСС уполномочен заявить», пришел поддержать добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Пашутин встретился с военнослужащими и сотрудниками пункта отбора, отметив высокую организацию работы.

«Меня поразили слаженность и четкость действий. Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Выбор наших добровольцев – это не просто профессия, это их духовный порыв», — сказал он.

Александр Пашутин также выразил благодарность государству за поддержку военнослужащих. Он отметил, что рад видеть, как власти заботятся о военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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По портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар
Подполье: по портовой зоне одесского города Белгород-Днестровский нанесен удар
25 октября 2024, 07:42

Фото: iStock/teksomolika

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, взрыв от удара ощущался в центре города.

«В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар
25 октября 2024, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 7 украинских дронов и воздушный шар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над акваторией Азовского моря, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области.

Помимо этого, над территорией Ростовской области был уничтожен дин малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации
25 октября 2024, 06:45

49-летний военнопленный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, взятый в плен на Донбассе, рассказал о страхе украинцев за будущее своих детей, если те уклоняются от мобилизации.
Собловой отметил, что на Украине существует угроза поражения в правах детей тех, кто избегает военной службы, особенно при поступлении в высшие учебные заведения.

«Зеленский угрожает, что дети уклонистов могут лишиться льгот и иметь проблемы с поступлением в вузы. Мы с женой решили, что я лучше пойду воевать, чтобы этого не произошло», — рассказал Собловой в интервью РИА Новости.
Собловой отметил, что его сыну пока 13 лет, но, несмотря на это, он опасался последствий для его будущего. По его словам, скрываться от мобилизации на Украине становится все сложнее, так как уклонение приравнивается к самовольному оставлению части, что грозит тюремным сроком.

Ранее сообщалось, что в России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра.

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#интервью
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«Известия»: в России изготовили передовую винтовку для нужд СВО и спецназа
25 октября 2024, 05:34

Фото: istock/Artem Zakharov

В России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО).
Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра. Об этом сообщает издание «Известия».

«Первые партии STM-308 уже поступили в войска благодаря волонтерам», — отмечает издание.
Винтовка создана как более мобильная альтернатива традиционной снайперской винтовке СВД, хотя пока не рассматривается как её замена. Новая модель, по словам экспертов, будет востребована в подразделениях специального назначения, где требуется высокая точность и мобильность.

Ранее сообщалось, что военный холдинг «Калашников» также поставит за рубеж управляемые боеприпасы «КУБ-Э», предназначенные для поражения бронетехники.

До этого российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.

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#ущерб
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Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке
25 октября 2024, 05:19

Российские штурмовики обнаружили на теле польского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, предсмертную записку, в которой он проклял украинских боевиков за их бегство с поля боя.
Об этом сообщил telegram-канал «Военное дело».

«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на...» — приводит канал текст записки, найденной на месте боя.
Эта находка стала очередным свидетельством того, что иностранные наемники, вовлеченные в конфликт, сталкиваются с предательством и дезорганизацией внутри украинских военных сил.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

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#путин
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«Я удивлен»: в США сделали заявление об Украине
Экс-разведчик Шаффер: скоро Украина потерпит крах на поле боя
24 октября 2024, 23:38

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха, выступив с этим мнением в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Что бы ни случилось, это произойдет, и, вероятно, мы увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев. Я просто не вижу, чтобы это могло продолжаться», — отметил Шаффер.

Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.

«Я был удивлен, когда Байден объявил о выделении дополнительных средств — всего 400 миллионов долларов. Это не окажет никакого эффекта», — резюмировал Шаффер.

Между тем, российские войска продолжают наступление в Донбассе. Как сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября было освобождено около тысячи квадратных километров, а противник несет потери до двух тысяч человек в день.

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Путин озвучил потери ВСУ за месяц в Курской области
Путин: ВСУ потеряли 26 тысяч бойцов за месяц в Курской области
24 октября 2024, 21:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Потери украинской армии на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Ранее во время этой конференции глава государства также прокомментировал активные обсуждения присутствия северокорейских военных на территории России. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

Также в этот день Ленинский районный суд Курска вынес приговор о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча, который незаконно проник на территорию Курской области и снял репортаж о вторжении ВСУ в российский регион. Журналист будет заключён под стражу после задержания на территории России.

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ВСУ понесли тяжёлый ущерб от ликвидации 50 операторов дронов
Военкор Коц сообщил о тяжёлом ущербе ВСУ от ликвидации 50 операторов БПЛА
24 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

Уничтожение 50 операторов беспилотников ВСУ стало тяжёлым ударом для Украины. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что одновременная потеря 50 операторов БПЛА стала тяжелейшим ударом для украинских войск, который ощутимо скажется на их способности сдерживать российских бойцов на Кураховском направлении.

Коц добавил, что уничтожение опытного оператора дрона является первостепенной целью ВС РФ.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении 50 военных и конструкторов ударом авиабомбы ФАБ-3000 по месту дислокации операторов дронов ВСУ в Курахово ДНР.

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