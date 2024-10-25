Минобороны: Российские войска уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/ZenitX
В приграничном районе Курской области российские военные Черноморского флота из войсковой группировки «Север» атаковали колонну техники ВСУ. В результате были уничтожены все 20 машин, составлявших конвой.
О ходе боя рассказал командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат, слова которого приводит пресс-служба министерства обороны РФ. По его словам, было организовано две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник двигался колонной до 20 единиц техники, среди которых были американские бронемашины (БМП) Stryker и MaxxPro, а также несколько украинских «Козаков».
Один российский БТР огнём встречал БМП противника, второй добивал, продолжил рассказ российский боец. Сначала в ход шли бронебойные снаряды, а украинских десантников, которые пытались эвакуироваться из подбитых машин, добивали из пулемётов. Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что лично уничтожил три машины, расстреляв их в упор, когда они остановились для того, чтобы высадить пехоту.
В министерстве обороны отметили, что благодаря успешным действиям морских пехотинцев Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несёт потери и оставляет ранее захваченные территории.
Читайте также:
Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
В Курской области заметили американские танки Abrams
ВС РФ освободили село Старая Сорочина и деревню Александрия под Курском
Один российский БТР огнём встречал БМП противника, второй добивал, продолжил рассказ российский боец. Сначала в ход шли бронебойные снаряды, а украинских десантников, которые пытались эвакуироваться из подбитых машин, добивали из пулемётов. Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что лично уничтожил три машины, расстреляв их в упор, когда они остановились для того, чтобы высадить пехоту.
В министерстве обороны отметили, что благодаря успешным действиям морских пехотинцев Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несёт потери и оставляет ранее захваченные территории.
Читайте также:
Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
В Курской области заметили американские танки Abrams
ВС РФ освободили село Старая Сорочина и деревню Александрия под Курском
Александр Бойцов