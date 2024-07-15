Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе

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Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки ВСУ был сбит один беспилотник. Его осколки, по сообщениям Спасательной службы Севастополя, упали на территории частного дома.
Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.
Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.
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Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.
Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.
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Анастасия Чинкова