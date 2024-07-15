Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе

Десантники группировки войск «Днепр» развернули скорую пожарную помощь с комплексом КСП-10 для тушения пожаров, возникших в результате обстрелов ВСУ зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Об этом начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ с позывным «Гефест» рассказал РИА Новости.