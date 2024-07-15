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Беспилотник ВСУ сбили в районе мыса Фиолент в Севастополе

15 июля 2024, 04:32
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки ВСУ был сбит один беспилотник. Его осколки, по сообщениям Спасательной службы Севастополя, упали на территории частного дома.

Ранее сообщалось о временном закрытии движения на Крымском мосту из-за отражения атаки ВСУ у Севастополя.



Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала удалось сбить шесть украинских беспилотников, спустя час – ещё три, а затем ещё один. Опасность в регионе сохраняется.

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#севастополь
#пво
#беспилотник
#всу
#атака
#крым
«Скорую пожарную помощь» развернули под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ
ВДВ развернули «скорую пожарную» из-за пожаров после обстрелов ВСУ под Херсоном
15 июля 2024, 04:22

Фото: iStock/TonyFuse

Десантники группировки войск «Днепр» развернули скорую пожарную помощь с комплексом КСП-10 для тушения пожаров, возникших в результате обстрелов ВСУ зажигательными боеприпасами сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Об этом начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ с позывным «Гефест» рассказал РИА Новости.
Отмечается, что «скорая пожарная» представляет собой бронированный автомобиль КАМАЗ, на который установлен комплекс пожаротушения КСП-10. Установку сопровождает антидроновая мобильная группа. На текущий момент, с учётом степени возгорания, это лучшее средство для ликвидации огня.

Также такая установка может использоваться и в стационарных условиях, например, при тушении пожара на складе, рассказал военный.

С помощью такого комплекса можно в течение 20 секунд потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.

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#херсонская область
#пожар
#всу
#обстрел
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РВ: ВС РФ отражают атаки ВСУ у Севастополя, Крымский мост перекрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
15 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские войска отражают атаки ВСУ в районе Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Появилась информация о том, что взрывы гремят в районе мыса Фиолент. Работает система ПВО, уничтожающая летящие в сторону Крымского полуострова украинские беспилотники.

Также сообщается, что перекрыт для движения автотранспорта Крымский мост. Инфоцентр переправы просит находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области средствами ПВО сбиты десять беспилотников ВСУ.

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#севастополь
#крымский мост
#вс рф
#всу
#пво
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Беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области
Артамонов: дрон упал на территории электроподстанции в Липецкой области
15 июля 2024, 03:27

Фото: iStock/Yelantsevv

Украинский беспилотник упал на территории электроподстанции в Липецкой области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Отмечается, что на месте падения дрона работают сотрудники полиции. В результате падения летательного объекта никто не пострадал, работа электроподстанции продолжается в штатном режиме.

При этом Артамонов подчеркнул, что в регионе сохраняется красный уровень опасности из-за угрозы прилёта беспилотников, который был введён ранее. Аналогичная угроза атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Брянской области с разницей в час сбили шесть и три украинских беспилотника.

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Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

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#липецкая область
#беспилотник
#электричество
#опасность
#всу
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Ещё три беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Zeferli

Ещё три украинских беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что была пресечена очередная попытка украинских войск атаковать территорию российского региона с помощью беспилотников самолётного типа. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Злынковским районом.

Часом ранее глава региона написал в своём канале о первом пресечении попытки ВСУ атаковать территорию региона. Тогда дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолётного типа.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников.

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#беспилотник
#брянская область
#всу
#вс рф
#сво
#александр богомаз
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ВС РФ ударили по военному объекту в Одессе, на месте прилёта сильный пожар
15 июля 2024, 02:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Ранее украинские издания писали, что в Одессе с небольшим перерывом прогремели два взрыва. Никаких дополнительных сведений не предоставлялось.

Позднее появились кадры прилётов. На месте одного из них начался сильный пожар. В настоящее время непонятно, какой именно объект поразили российские войска.

Местные ресурсы утверждают, что ВС РФ запускали ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

В городе и его окрестностях во время прилётов работала украинская система ПВО, однако ей не удалось сбить российские ракеты, которые достигли цели.

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#вс рф
#одесса
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#обстрел
#сво
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Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
Губернатор Богомаз: шесть беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью
15 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/vadimrysev

Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дроны самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны России. Четыре беспилотника обезврежены над территорией Севского района и по одному над Погарским и Брасовским районами.

По словам Богомаза, в результате атаки беспилотников и работы ПВО никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#пво
#александр богомаз
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В Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников
15 июля 2024, 01:42

Фото: iStock/Naypong

В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В сообщении жителей области призывают сохранять бдительность в связи с опасностью атаки БПЛА.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 14 июля были ликвидированы и обезврежены 15 украинских беспилотников. Все дроны были сбиты в приграничных районах с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также за минувший день расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил несколько разведывательных беспилотников ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

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#беспилотник
#всу
#белгородская область
#опасность
#предупреждение
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Ефрейтор ВС РФ Колесников спас тяжелораненого сослуживца в зоне СВО
МО: ефрейтор ВС РФ Колесников прикрыл тяжелораненого товарища
15 июля 2024, 01:35

Фото: iStock/AdrianHillman

Российский военный Игнат Колесников в зоне СВО прикрыл тяжелораненого товарища и вытащил его с поля боя. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
В ходе выполнения боевой задачи по вытеснению боевиков ВСУ с занимаемых ими позиций ефрейтор заметил, что один из его сослуживцев получил серьёзное ранение. Колесников не бросил товарища и начал прикрывать его.

Военному прямо на поле боя оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ефрейтор вынес его на себе, чем спас ему жизнь.

Ранее военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге российского бойца, который в одиночку ликвидировал позицию ВСУ около населённого пункта Нью-Йорк в ДНР.

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NYP: ВСУ боится потерять военную помощь США после поражения Байдена на выборах
15 июля 2024, 00:49

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдаты ВСУ боятся потерять военную помощь США, если американский президент Джо Байден проиграет на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.
Один из украинских боевиков заявил изданию, что самым правильным поступком Байдена будет выход из президентской гонки, особенно после того, как он назвал Владимира Путина президентом Украины во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

«Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше», — приводят журналисты слова солдата ВСУ.
Ранее CNN сообщал, что представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. По данным издания, штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались понять, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

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