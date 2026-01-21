Беспилотник ВСУ ударил по энергетическому объекту в Орловской области
Клычков: БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Орловской области
Очередная атака беспилотников ВСУ на Орловскую область привела к повреждению топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, специалисты оценили полученный ущерб как незначительный. Кроме инфраструктурного объекта, небольшие повреждения получили частные домовладения и гражданские автомобили в Орле и ряде других муниципалитетах.
«Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона», — написал Клычков.В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов областной столицы наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды. Ремонтом занимаются аварийно-восстановительные бригады, добавил губернатор.