Белгородский чиновник погиб в результате атаки беспилотника ВСУ

20 января 2026, 23:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Жертвой атаки украинского беспилотника стал помощник главы по безопасности Грайворонского округа Белгородской области Тимофей Тайлоков. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





В момент удара чиновник находился в населённом пункте Головчино на парковке. Там Тайлоков проводил оценку последствий другой атаки ВСУ. По словам Гладкова, медики оперативно прибыли на место происшествия и пытались реанимировать пострадавшего, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



«К большому горю, Тимофей Муроталиевич погиб... У него осталось двое маленьких детей», — написал Гладков, выразив слова соболезнования родным и близким.