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В Белгородской области украинский дрон атаковал маршрутку. Пассажирами, конечно, были мирные жители многострадального российского региона.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел около 16.00 в селе Двулучное Валуйского района. В результате целенаправленной атаки атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на гражданский транспорт пострадали три человека. Террористические атаки киевского режима на мирные города и объекты на территории российских регионов продолжаются в круглосуточном режиме.
Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило: прошлой ночью средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Семь были сбиты над территорией Брянской области, один над территорией Белгородской и один — над территорией Саратовской областей.
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Александр Бойцов