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Российские военные продолжают осуществлять специальную военную операцию, направленную на обеспечение безопасности Донецкой и Луганской народных республик. ВС РФ освободили ряд населённых пунктов и продолжают блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
В районе Николаево-Дарьино российские войска успешно захватили два важных опорных пункта противника, расположенных в лесных массивах. Это позволило им приблизиться к государственной границе. На линии соприкосновения противник ведёт активную оборону и проводит контратаки небольшими группами.
В районе населённого пункта Махновка продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения российской армии смогли занять позиции в Замостье — районе, прилегающем к Судже. В данный момент идёт работа по укреплению позиций в этом районе.
Ожесточенные бои продолжаются в районе села Свердликово. Российские военные вытеснили неприятеля из нескольких ключевых позиций, продвинувшись как в самом населённом пункте, так и в его окрестностях. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в течение суток на курском направлении украинские войска понесли потери в количестве более 155 человек.
В зоне Угледара российские войска продолжают развивать наступление, активно продвигаясь сразу по нескольким ключевым направлениям. По последним сведениям, ВС РФ активно наступают в направлении населённых пунктов Новосёлка и Ровнополь. В окрестностях населённого пункта Разлив российские штурмовые группы смогли продвинуться на два километра, выбив подразделения украинской армии с выгодных позиций для обороны.
Вооружённые силы Российской Федерации увеличивают территорию, находящуюся под их контролем, в северо-восточной части села Андреевка. Идёт наступление в направлении центра населённого пункта. В то же время российские военные силы успешно вытеснили украинские войска с нескольких позиций, расположенных к востоку от центра.
На пути к Константинополю российские войска атакуют опорный пункт украинских сил с юго-востока. Продвижение российских войск к дороге, расположенной к востоку от Улаклы, может привести к тому, что украинские силы, находящиеся в районе Дачного и южнее вдоль балки, окажутся в полном окружении.
В этом районе наблюдается усиление активности вооружённых сил Украины. Враг перебрасывает подкрепления к Антоновскому мосту и укрепляет позиции на правом берегу реки Днепр. Для борьбы с противником на этой территории российская авиация использует управляемые авиационные бомбы, а также активно применяются ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов по позициям Вооружённых сил Украины.
Согласно последним сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации активно наступают на обширной территории в направлении населённого пункта Срибное. Также они вступили в боестолкновения вблизи городов Запорожье и Преображенка.
В окрестностях населённого пункта Надеждинка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулись на один километр, продолжая осуществлять тактические манёвры. Важным успехом стало установление контроля над восточной частью села Успеновка сразу после освобождения Нововасильевки.
К югу от города Часов Яр российские войска заняли часть территории между районами Леваневского и Шевченко, где расположены дачные участки. Район Шевченко по-прежнему находится в зоне активных боевых действий. На данном участке оборона ВСУ испытывает трудности, противник вынужден стягивать резервы.
На южной стороне фронта российские войска заняли господствующую высоту в виде отвала карьера №9 и продолжают наступление в сторону населённого пункта Николаевка. В районе дороги, ведущей к Константиновке, ВСУ отошли к населённому пункту Ступочки.
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Курская область
В районе Николаево-Дарьино российские войска успешно захватили два важных опорных пункта противника, расположенных в лесных массивах. Это позволило им приблизиться к государственной границе. На линии соприкосновения противник ведёт активную оборону и проводит контратаки небольшими группами.
В районе населённого пункта Махновка продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения российской армии смогли занять позиции в Замостье — районе, прилегающем к Судже. В данный момент идёт работа по укреплению позиций в этом районе.
Ожесточенные бои продолжаются в районе села Свердликово. Российские военные вытеснили неприятеля из нескольких ключевых позиций, продвинувшись как в самом населённом пункте, так и в его окрестностях. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в течение суток на курском направлении украинские войска понесли потери в количестве более 155 человек.
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Угледарское направление
В зоне Угледара российские войска продолжают развивать наступление, активно продвигаясь сразу по нескольким ключевым направлениям. По последним сведениям, ВС РФ активно наступают в направлении населённых пунктов Новосёлка и Ровнополь. В окрестностях населённого пункта Разлив российские штурмовые группы смогли продвинуться на два километра, выбив подразделения украинской армии с выгодных позиций для обороны.
Вооружённые силы Российской Федерации увеличивают территорию, находящуюся под их контролем, в северо-восточной части села Андреевка. Идёт наступление в направлении центра населённого пункта. В то же время российские военные силы успешно вытеснили украинские войска с нескольких позиций, расположенных к востоку от центра.
На пути к Константинополю российские войска атакуют опорный пункт украинских сил с юго-востока. Продвижение российских войск к дороге, расположенной к востоку от Улаклы, может привести к тому, что украинские силы, находящиеся в районе Дачного и южнее вдоль балки, окажутся в полном окружении.
Херсонское направление
В этом районе наблюдается усиление активности вооружённых сил Украины. Враг перебрасывает подкрепления к Антоновскому мосту и укрепляет позиции на правом берегу реки Днепр. Для борьбы с противником на этой территории российская авиация использует управляемые авиационные бомбы, а также активно применяются ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов по позициям Вооружённых сил Украины.
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Покровское направление
Согласно последним сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации активно наступают на обширной территории в направлении населённого пункта Срибное. Также они вступили в боестолкновения вблизи городов Запорожье и Преображенка.
В окрестностях населённого пункта Надеждинка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулись на один километр, продолжая осуществлять тактические манёвры. Важным успехом стало установление контроля над восточной частью села Успеновка сразу после освобождения Нововасильевки.
Часовоярское направление
К югу от города Часов Яр российские войска заняли часть территории между районами Леваневского и Шевченко, где расположены дачные участки. Район Шевченко по-прежнему находится в зоне активных боевых действий. На данном участке оборона ВСУ испытывает трудности, противник вынужден стягивать резервы.
На южной стороне фронта российские войска заняли господствующую высоту в виде отвала карьера №9 и продолжают наступление в сторону населённого пункта Николаевка. В районе дороги, ведущей к Константиновке, ВСУ отошли к населённому пункту Ступочки.
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Елена Генералова