Украина обманула с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи – Алаудинов

Апти Алаудинов (фото: соцсети)
Комендатура ВСУ в Судже обманула Россию во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей. Об этом в своём Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.
Он рассказал, что несколько месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила организовать коридор для вывода местных жителей с территории Суджи и других населённых пунктов Курской области.
По словам командира, она сослалась на представителей украинской комендатуры, которые якобы пообещали это сделать, если Россия даст коридор. Затем Алаудинов попросил девушку связаться с ними.
Во время разговора с одним из командиров ВСУ Алаудинов подчеркнул, что готов организовать любой коридор для вывода мирных жителей. После ему пришёл ответ, что людей не получится вывести через линию боевого соприкосновения, только в обратную сторону. Командир «Ахмата» согласился и на это, однако затем украинец пропал и больше не выходил на связь.
В итоге Алаудинов пришёл к выводу, что все обещания командира ВСУ оказались пустыми словами, а в конце он просто слился.
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По словам командира, она сослалась на представителей украинской комендатуры, которые якобы пообещали это сделать, если Россия даст коридор. Затем Алаудинов попросил девушку связаться с ними.
Во время разговора с одним из командиров ВСУ Алаудинов подчеркнул, что готов организовать любой коридор для вывода мирных жителей. После ему пришёл ответ, что людей не получится вывести через линию боевого соприкосновения, только в обратную сторону. Командир «Ахмата» согласился и на это, однако затем украинец пропал и больше не выходил на связь.
В итоге Алаудинов пришёл к выводу, что все обещания командира ВСУ оказались пустыми словами, а в конце он просто слился.
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Анастасия Чинкова