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Украинская армия ударила четырьмя ракетами по школе-интернату в Судже, после чего обвинила в этом ВС РФ. Об этом сообщают «Военкоры Русской весны».
«Похоже, украинские нацисты взорвали школу в оккупированной Судже, где содержали пленных жителей», — пишут в telegram-канале.
Под завалами может находиться до 100 человек. По информации Lpr1, всего было выпущено четыре ракеты, которые прилетели с территории Сумской области. На канале «Военкоры Русской весны» предположили, что таким образом украинская армия пытается скрыть улики своих преступлений на территории России. По информации источника, ранее ВСУ свозили в интернат тела замученных и убитых россиян.
При этом украинская сторона заявила, что удар по школе был нанесен российской армией. Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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