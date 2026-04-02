Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Уфе
Украинские беспилотники в ночь на 2 апреля атаковали Республику Башкортостан. Под ударом оказалась Уфа.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, БПЛА врезался в жилую многоэтажку. Судя по опубликованным кадрам, серьезные повреждения получила как минимум одна квартира. От детонации беспилотника в помещении начался пожар, информация о пострадавших уточняется.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что незадолго до инцидента слышали порядка 13 взрывов. В одном из городских районов обломки сбитого беспилотника полыхают прямо на проезжей части.
Ранее на территории республики объявили режим опасности БПЛА. Кроме того, аэропорт Уфы временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.
