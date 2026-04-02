Достижения.рф

Украинские беспилотники атакуют Краснодарский край

SHOT: серия взрывов прогремела в Краснодарском крае
Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Краснодарский край, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



Местные жители утверждают, что слышали серию громких взрывов и сирены тревоги. Кроме того, в небе начали появляться яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.

Некоторое время назад в Анапе и Туапсинском районе объявили угрозу атаки БПЛА. Тем временем из-за опасной ситуации аэропорт Краснодара временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.

Ранее беспилотники ВСУ в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате атаки ранения получили два человека.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0