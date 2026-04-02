Украинские беспилотники атакуют Краснодарский край
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Краснодарский край, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители утверждают, что слышали серию громких взрывов и сирены тревоги. Кроме того, в небе начали появляться яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
Некоторое время назад в Анапе и Туапсинском районе объявили угрозу атаки БПЛА. Тем временем из-за опасной ситуации аэропорт Краснодара временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.
Ранее беспилотники ВСУ в очередной раз ударили по Белгородской области. В результате атаки ранения получили два человека.
