01 апреля 2026, 23:05

Эксперт Матвийчук: освобождение ЛНР стало идеологическая победой России

Фото: iStock/Tomas Ragina

Полное освобождение Луганской Народной Республики является важной административно-идеологической победой, которая открывает новые возможности для дальнейших военных действий ВС РФ в Донбассе. Такое заявление сделал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.





Эксперт не исключил, что полный контроль над ЛНР позволит перебросить некоторые части подразделений на Донецкий фронт, что приведет к захвату и уничтожению боевиков ВСУ в районе Краматорска и Славянска.





«Освобождение ЛНР откроет возможности для маневров по охвату фланга противника в южнодонецком оперативном районе», — добавил Матвийчук в разговоре с «Известиями».

«Мы выполняем те задачи, которые поставил перед Вооруженными силами президент и верховный главнокомандующий. Наша армия, если говорить о стратегических преимуществах, демонстрирует свою мощь, свою эффективность, свою результативность», — заключил он.