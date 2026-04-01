Военный эксперт назвал идеологической победой освобождение ЛНР российскими силами
Полное освобождение Луганской Народной Республики является важной административно-идеологической победой, которая открывает новые возможности для дальнейших военных действий ВС РФ в Донбассе. Такое заявление сделал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Эксперт не исключил, что полный контроль над ЛНР позволит перебросить некоторые части подразделений на Донецкий фронт, что приведет к захвату и уничтожению боевиков ВСУ в районе Краматорска и Славянска.
«Освобождение ЛНР откроет возможности для маневров по охвату фланга противника в южнодонецком оперативном районе», — добавил Матвийчук в разговоре с «Известиями».
При этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что установление контроля ВС РФ над ЛНР стало важным этапом в операции, направленной на полное освобождение территории.
«Мы выполняем те задачи, которые поставил перед Вооруженными силами президент и верховный главнокомандующий. Наша армия, если говорить о стратегических преимуществах, демонстрирует свою мощь, свою эффективность, свою результативность», — заключил он.
1 апреля Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине сообщило об установлении полного контроля над территорией ЛНР и освобождения региона от присутствия украинских войск бойцами подразделения группировки «Запад».