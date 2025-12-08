Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Волгограде
Mash: обломки БПЛА упали на жилой дом в Волгограде
Фрагменты сбитого беспилотника упали на жилой дом в Волгограде, после чего начался пожар. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Согласно имеющимся данным, областную столицу и населённый пункт Волжский, расположенный по соседству, пытаются атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Нападение отражают силы противовоздушной обороны (ПВО).
«Пострадала трехэтажка: выбило стекла, обвалились балконы, посыпался вход в подъезд. Вспыхнул пожар», — говорится в публикации.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, БПЛА упал на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13.