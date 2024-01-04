Российские средства ПВО сбили в Севастополе несколько воздушных целей

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Российские военные сбили несколько воздушных целей в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, пострадал один человек.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На улице Глухова осколок попал в дом. Предварительно, один человек пострадал. Часть осколков упала в районе улицы Мостовой на Северной стороне в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», – написал Развожаев в своём телеграм-канале.По его данным, спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждений инфраструктуры. Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и не публиковать видео работы ПВО.
Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт, заявили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого, перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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