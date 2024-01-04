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Минобороны объявило об уничтожении 10 украинских авиационных ракет над Крымом

04 января 2024, 17:57
Фото: Istockphoto / ANGHI

Фото: Istockphoto / ANGHI

Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны.
«4 января около 17:20 по московскому времени была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 10 украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», – говорится в телеграм-канале военного ведомства.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей над городом. По предварительным данным, осколочное ранение получил один человек. Губернатор попросил горожан не публиковать видео работы ПВО.


Ранее Развожаев информировал об объявлении в Севастополе воздушной тревоги и о том, что военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.

Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт. Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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Один человек, предварительно, пострадал при атаке ВСУ на Севастополь
Развожаев: человек, предварительно, пострадал при атаке ВСУ на Севастополь
04 января 2024, 18:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Севастополя, по предварительным данным, пострадал местный житель. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой со стороны украинской армии.

Губернатор подчеркнул, что военные уничтожают большое количество военных целей над городом. Осколок одного из снарядов попал в жилой дом, в результате чего мог пострадать житель одной из квартир.

Также осколки наблюдаются в других районах города. На местах происшествий работают спасательные службы.

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Минобороны объявило об уничтожении 10 украинских авиационных ракет над Крымом
#севастополь
#всу
#обстрел
#пострадавший
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ВСУ потеряли за сутки около 190 военных на Донецком направлении
04 января 2024, 18:01

Фото: Istockphoto / Gennadiy Kravchenko

Подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ сразу в нескольких районах ДНР на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики», – рассказал офицер.
По его оценке, потери противника составили около 190 военнослужащих. Также поражены две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы нейтрализованы артиллерийская система М777 и американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

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#сво
#спецоперация
#военные
#всу
#минобороны рф
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Российские средства ПВО сбили в Севастополе несколько воздушных целей
04 января 2024, 17:47

Фото: Istockphoto / Ales_Utovko

Российские военные сбили несколько воздушных целей в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, пострадал один человек.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На улице Глухова осколок попал в дом. Предварительно, один человек пострадал. Часть осколков упала в районе улицы Мостовой на Северной стороне в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», – написал Развожаев в своём телеграм-канале.
По его данным, спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждений инфраструктуры. Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и не публиковать видео работы ПВО.

Ранее Развожаев информировал об объявлении в Севастополе воздушной тревоги и об отражении средствами противовоздушной обороны атаки ВСУ. По предварительной информации, сбито несколько воздушных целей. Военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.

Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт, заявили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого, перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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#сво
#спецоперация
#севастополь
#пво
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#украина
#россия
#военные
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ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога
04 января 2024, 17:24

Фото: Istockphoto / panophotograph

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что ПВО отражает атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей.
По словам Развожаева, военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», – написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт, заявили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого, перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Такая информация содержится в телеграм-канале об оперативной обстановке на подъездах к мосту.

Другие подробности пока не приводятся.

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#севастополь
#воздушная тревога
#всу
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Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Французский генерал Клермон: жители Европы не готовы умирать за Украину
04 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жители Европы не готовы умирать за Украину. Об этом в беседе с журналом Valeurs Actuelles сообщил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
Он пояснил, что США никогда не желали, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, а европейцы, на самом деле, не готовы умирать вместе с бойцами ВСУ.

Клермон заявил, что к военной экономике из европейских государств перешла только Польша, а все остальные страны лишь «делают вид».

Также французский генерал обратил внимание на существенное превосходство российской армии над украинской по части имеющегося вооружения. А также подчеркнул, что помощь Украине от Запада стремительно сокращается и вскоре сойдёт на нет.

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Welt: ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами Х-32 на Украине
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#спецоперация
#всу
#смерть
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Welt: ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами Х-32 на Украине
04 января 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Alexyz3d

После массированных ракетных ударов, которые ВС РФ нанесли по военным объектам в Киеве и других украинских регионах, на Западе открыто признали, что ПВО Украины не в состоянии справится с российскими ракетами. Например, хвалёные американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогли сбить ни одной ракеты Х-32.
Об этом в эфире немецкого телеканала Welt заявил обозреватель Ральф Шмидтке. Он назвал крылатую ракету Х-32 высокоскоростной практически неуязвимой. Именно поэтому системы украинской противовоздушной обороны, включая самые современные ЗРК Patriot, не сумели сбить ни одну из них. Это показывает, что Россия обладает новейшими ракетные системы, превосходящие западную технику, предназначенную для их нейтрализации, делает вывод журналист.

Шмидтке также отметил ряд уникальных особенностей, которыми обладает Х-32. Например, эту ракету очень сложно обнаружить, заглушить и сбить с заданного курса при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она обладает фантастической скоростью полёта — порядка 5,4 тысячи километров в час. Кроме того, ракета отличается тем, что быстро и эффективно находит и идентифицирует цели.

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#украина
#киев
#пво
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Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
04 января 2024, 16:48

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

В Белгородской области из-за опасности ракетных атак продлили школьные каникулы. Такое решение принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперштаб решил продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в нескольких муниципалитетах области – Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах, а также в двух населённых пунктах Корочанского района Мелихово и Дальняя Игуменка», – написал Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, в техникумах и вузах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, рекомендуется провести сессию в дистанционном формате. Аналогичные требования оперштаб выдвинул к учреждениям дополнительного образования. В детсадах организуют дежурные группы.

Как отметил губернатор, при необходимости каникулы будут продлены. Следующее заседание штаба проведут 16 января, решение будут принимать в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько ракетных атак на Белгород в новогодние праздники. Погибли около 30 человек, пострадали более 100.

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#спецоперация
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#украина
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#каникулы
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Депутат Новиков допускает усиление активности НАТО на Украине
04 января 2024, 16:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нужно иметь в виду, что сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных. Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», —говорит Дмитрий Новиков.
Депутат считает, что цели НАТО заключались в том, чтобы создать очаг напряженности в Восточной Европе, ослабить РФ. И эти цели не будут пересматривать в ближайшее время.

«НАТО и дальше будет финансировать режим Зеленского, поставлять туда вооружение, в том числе, возможно, более современное. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — говорит Дмитрий Новиков.
Ранее сообщалось, что 2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине. Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.

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#украина
#всу
#сво
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Украинский сержант рассказал об исчерпанных запасах ВСУ
El Pais: запасы ВСУ истощены, военные не используют подходящее для целей оружие
04 января 2024, 15:54

Фото: iStock/undefined undefined

Запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.

Издание, тем временем, обратило внимание на то, что европейские союзники Украины обещал поставить стране миллион артиллерийских снарядов. Но на деле ВСУ получили менее половины от изначально озвученного количества.

Также журналисты издания подчеркнули, что предоставленная Киеву помощь от США в конце декабря может стать последней, поскольку республиканцы категорически отказываются продолжать поддержку Украины.

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#украина
#всу
#вооружение
#поставки
#сво
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