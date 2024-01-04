Минобороны объявило об уничтожении 10 украинских авиационных ракет над Крымом

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Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны.
«4 января около 17:20 по московскому времени была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет на объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО 10 украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», – говорится в телеграм-канале военного ведомства.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные сбили несколько воздушных целей над городом. По предварительным данным, осколочное ранение получил один человек. Губернатор попросил горожан не публиковать видео работы ПВО.
Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт. Перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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