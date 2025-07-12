Безуспешные контратаки ВСУ в Сумской области, освобождение поселка Зелёная Долина: последние новости СВО на 12 июля
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курское направление
На Тёткинском направлении подразделения ВСУ, несмотря на предыдущие неудачи, вновь предприняли попытки контратаковать. За минувшие сутки в районе Рыжевки украинские силы при поддержке бронетехники дважды пытались перейти в наступление, но были остановлены точным огнём российской артиллерии и авиации. В результате более половины атакующих было уничтожено, уцелевшие в беспорядке отступили.
Одновременно в лесном массиве у Бессаловки десантники РФ, преодолев упорное сопротивление, выбили украинские подразделения с занимаемых позиций. Таким образом, все попытки ВСУ переломить ситуацию на данном участке фронта оказались безрезультатными.
Сумское направление
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. Несмотря на значительные потери, украинские формирования предпринимают отчаянные попытки вернуть утраченные позиции, однако все их атаки успешно отражаются российскими подразделениями.
За прошедшие сутки противник восемь раз пытался перейти в контратаку: один раз в районе Кондратовки, дважды у Алексеевки и пять раз в Юнаковском направлении. В этих атаках было задействовано более 40 человек личного состава, из которых свыше 20 были уничтожены, более 10 тяжело ранены и остались на поле боя, а остальные в беспорядке отступили.
Российские морские пехотинцы в ходе интенсивных боев выбили противника из нескольких укрепленных опорных пунктов в лесных массивах и в настоящее время закрепляются на занятых позициях. Одновременно подразделения Воздушно-десантных войск успешно завершили зачистку 17 домовладений в Юнаковке и продолжают продвижение в окружающих лесных массивах, подавляя остаточные очаги сопротивления.
Краснолиманское направление
На данном направлении российские войска продолжают успешное наступление. В ходе решительных боевых действий освобождён населённый пункт Зелёная Долина. В настоящее время ВС РФ развивают наступление в направлении Среднего и Шандриголово, встречая ожесточённое сопротивление противника. ВСУ продолжает удерживать часть населённого пункта Редкодуб, используя заранее подготовленные укреплённые позиции. Ведётся работа по вытеснению противника с оккупированной территории.
Запорожское направление
Подразделения Российской армии продолжают успешное наступление в этом районе. В течение прошедших суток завершена зачистка населенного пункта Каменское от остатков украинских формирований. В настоящее время войска РФ ведут планомерное продвижение через лесные массивы в направлении Плавней и Степногорска, преодолевая организованное сопротивление противника.
Особых успехов удалось достичь в районе Малиновки, где российские подразделения существенно улучшили свои позиции, отбросив украинские силы на запасные рубежи.
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Угледарское направление
В результате успешного штурма подразделения Российской армии полностью установили контроль над населённым пунктом Мирное. В настоящее время ведётся финальная зачистка территории от остатков украинских формирований и разминирование.
Одновременно продолжаются интенсивные боевые действия в районе Воскресенки и планомерное продвижение в направлении Камышевахи.
Купянское направление
На данном направлении отмечается устойчивое продвижение российских войск. К северу от Купянска ВС РФ улучшили тактическое положение, успешно развивая наступление от Фиголевки в направлении Петро-Ивановки. Одновременно зафиксировано заметное продвижение в районе Каменки, у населенного пункта Строевка и в окрестностях Мелового.
Покровское направление
На этом направлении фронта продолжаются активные боевые действия с наступательным продвижением российских подразделений. Основные усилия сосредоточены на трёх ключевых участках. В районе Новосергеевки идут интенсивные уличные бои за установление полного контроля над населённым пунктом. Западнее Котляровки ВС РФ удалось занять несколько тактически важных высот и укреплённых позиций. А также в районе Муравки, где противник, несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел российских батарей, продолжает оказывать организованное сопротивление.
Часовоярское направление
В районе Попова Яра идут ожесточённые бои за тактически важные высотные рубежи. Артиллерийские подразделения ВС РФ наносят точные удары по укреплённым позициям противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп. Одновременно в секторах Александро-Калиново и Катериновки ВС РФ улучшают оперативные позиции, подавляя огневые точки и проводя разведку вражеских укреплений для последующего штурма.
Особенно интенсивные бои развернулись в Часов Яре, где российские подразделения ведут планомерную зачистку микрорайонов Шевченко и Южный.