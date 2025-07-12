12 июля 2025, 09:05

Фото: iStock/ IvanMiladinovic

Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





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Курское направление

Сумское направление

Краснолиманское направление

Запорожское направление

Спецслужбы Украины готовы передать России координаты бригады ВСУ для провокаций

Угледарское направление

Купянское направление

Покровское направление

Часовоярское направление