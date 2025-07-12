ВСУ ударили по стадиону «Белгород Арена», обстрел продолжается

SHOT: обломки беспилотника ВСУ упали на стадион «Белгород Арена»
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские войска атаковали Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу стадиона «Белгород Арена», в результате чего в здании начался пожар.

По предварительным данным, речь идёт о БПЛА типа «Дартс».

На месте прилёта работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

По информации канала Mash, сотрудники МЧС не могут приступить к тушению возгорания из-за продолжающихся обстрелов украинских дронов. Над стадионом поднимается чёрный дым.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0