ВСУ ударили по стадиону «Белгород Арена», обстрел продолжается
SHOT: обломки беспилотника ВСУ упали на стадион «Белгород Арена»
Украинские войска атаковали Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу стадиона «Белгород Арена», в результате чего в здании начался пожар.
По предварительным данным, речь идёт о БПЛА типа «Дартс».
На месте прилёта работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
По информации канала Mash, сотрудники МЧС не могут приступить к тушению возгорания из-за продолжающихся обстрелов украинских дронов. Над стадионом поднимается чёрный дым.
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