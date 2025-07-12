Захарова высказалась об ударе ВСУ по «Белгород-Арене»
Захарова заявила, что Киев ведет борьбу с совестью и мирными гражданами
Киев борется с совестью и мирным населением, заявила журналистам РИА Новости российский дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по «Белгород-Арене».
Об ударе информировал общественность губернатор Вячеслав Гладков.
«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — сказала Мария Захарова.
Она добавила, что киевский режим будто решил «аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».
Москва не единожды говорила о том, что в Киеве пользуются террористическими методами при ведении боевых действий. От рук боевиков страдают волонтеры, журналисты, преподаватели и другие люди.