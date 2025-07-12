12 июля 2025, 15:25

Захарова заявила, что Киев ведет борьбу с совестью и мирными гражданами

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Киев борется с совестью и мирным населением, заявила журналистам РИА Новости российский дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по «Белгород-Арене».





Об ударе информировал общественность губернатор Вячеслав Гладков.





«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — сказала Мария Захарова.