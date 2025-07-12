Захарова высказалась об ударе ВСУ по «Белгород-Арене»

Захарова заявила, что Киев ведет борьбу с совестью и мирными гражданами
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Киев борется с совестью и мирным населением, заявила журналистам РИА Новости российский дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала удары ВСУ по «Белгород-Арене».



Об ударе информировал общественность губернатор Вячеслав Гладков.

«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — сказала Мария Захарова.

Она добавила, что киевский режим будто решил «аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».

Москва не единожды говорила о том, что в Киеве пользуются террористическими методами при ведении боевых действий. От рук боевиков страдают волонтеры, журналисты, преподаватели и другие люди.
Никита Кротов

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