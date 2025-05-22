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Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле

Baza: Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Дрон врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время массированной атаки беспилотников один из них повредил дом на улице Металлургов. Серьезные повреждения получила одна из квартир на пятом этаже. Согласно предварительной информации, в момент атаки людей в ней не было.




Жильцов поврежденного дома эвакуировали. На данный момент они находятся в пункте временного размещения.

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Над регионами России за ночь сбили 105 украинских беспилотников
22 мая 2025, 08:20

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 35 беспилотников было ликвидировано над территорией Московского региона, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей и один — над территорией Брянской области. Иных подробностей в Минобороны ​России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Собянин: Ночью силы ПВО Минобороны сбили не менее 26 БПЛА, летевших на Москву
22 мая 2025, 06:52

Фото: iStock/Naypong

В ночь с 21 на 22 мая силы ПВО уничтожили не менее 26 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Последнее обновление на данный момент поступило в 5:30 утра по московскому времени, когда Собянин подтвердил отражение атаки трех дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечал он в ночное время.
Активные атаки БПЛА велись и 21 мая. Тогда сообщалось, что силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, которые двигались в сторону столицы.

Вечером 21 мая стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.

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Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками РФ

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Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками РФ
22 мая 2025, 04:28

Андрей Мордвичёв (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым главнокомандующим Сухопутными войсками России. Церемония вручения штандарта и представления личному составу прошла под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщило издание «Красная звезда».
Белоусов отдельно выделил боевой опыт Мордвичева.

«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции"», — отмечается в статье.
В частности, под командованием Мордвичева группировка «Центр» добилась значимых успехов на СВО, включая освобождение Авдеевки в ДНР, которую ВСУ планировали укрепить как неприступный рубеж.

Ранее пост главкома занимал Олег Салюков, перешедший на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ.

В ночь с 21 на 22 мая сообщалось, что в Туле было зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Миляев: в Туле упали обломки сбитого силами ПВО РФ дрона
22 мая 2025, 03:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Туле зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражается очередная воздушная атака», — отметил он.
По данным Миляева, атака была успешно отражена, жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация контролируется, однако угроза новых атак беспилотников сохраняется.

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.

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В МИД России указали Киеву на важную деталь для будущего меморандума с РФ
МИД: Украина должна выбрать новое руководство для подписания меморандума с РФ
22 мая 2025, 02:35

Фото: iStock/Mordolff

Для подписания меморандума с Россией Украине необходимо избрать новое руководство, обладающее легитимностью. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истек. Это ставит под сомнение юридическую силу любых документов, подписанных им от имени государства.

Мусихин подчеркнул, что украинскому народу следует провести свободные выборы, чтобы определить нового легитимного представителя для международных соглашений.

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. (...) А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию», — указал он.
По мнению дипломата, тема того, кто и на каком основании сможет представлять украинскую сторону, сейчас находится под большим вопросом.

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