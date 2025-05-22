Беспилотник врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле

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Дрон врезался в крышу пятиэтажного дома в Туле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Во время массированной атаки беспилотников один из них повредил дом на улице Металлургов. Серьезные повреждения получила одна из квартир на пятом этаже. Согласно предварительной информации, в момент атаки людей в ней не было.
Жильцов поврежденного дома эвакуировали. На данный момент они находятся в пункте временного размещения.
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Жильцов поврежденного дома эвакуировали. На данный момент они находятся в пункте временного размещения.
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Екатерина Коршунова