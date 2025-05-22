Собянин: Ночью силы ПВО Минобороны сбили не менее 26 БПЛА, летевших на Москву

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В ночь с 21 на 22 мая силы ПВО уничтожили не менее 26 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Последнее обновление на данный момент поступило в 5:30 утра по московскому времени, когда Собянин подтвердил отражение атаки трех дронов.
Вечером 21 мая стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.
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«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечал он в ночное время.Активные атаки БПЛА велись и 21 мая. Тогда сообщалось, что силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА, которые двигались в сторону столицы.
Вечером 21 мая стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.
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Мария Моисеева