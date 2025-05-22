Миляев: в Туле упали обломки сбитого силами ПВО РФ дрона

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В Туле зафиксировано падение обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражается очередная воздушная атака», — отметил он.По данным Миляева, атака была успешно отражена, жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация контролируется, однако угроза новых атак беспилотников сохраняется.
Ранее сообщалось, что вечером 21 мая российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, летевших над несколькими регионами страны. Девять из них были сбиты над Московским регионом.
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