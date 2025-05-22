Миляев: в Туле упали обломки сбитого силами ПВО РФ дрона

Еще три украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Всего за 21 мая силы ПВО Минобороны сбили почти 30 вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.